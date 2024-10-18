Wakili Masyarakat Sumut, Bobby Nasution : Terima Kasih Presiden Jokowi

SUMUT – Jelang akhir masa jabatan yang tinggal hitungan hari, Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution yang mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi.

Bobby menyebut dimasa pemerintahan Presiden Jokowi banyak pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Provinsi Riau dan Aceh, yang lebih tenar disebut Trans Sumatera.

“Saya mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi. Karena di pemerintahan Jokowi banyak pembangunan terjadi terutama jalan tol, yang telah menghubungkan Sumatera Utara dengan Riau serta Aceh,” kata Bobby, Jumat (18/10/2024).

Bobby pun berharap jika dirinya nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara, kolaborasi dengan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tetap terjalin.