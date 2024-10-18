Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Wakili Masyarakat Sumut, Bobby Nasution : Terima Kasih Presiden Jokowi

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |16:08 WIB
Wakili Masyarakat Sumut, Bobby Nasution : Terima Kasih Presiden Jokowi
Cagub Sumut Nomor Urut 1 Bobby Nasution (foto: Okezone)
A
A
A

SUMUT – Jelang akhir masa jabatan yang tinggal hitungan hari, Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution yang mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi.

Bobby menyebut dimasa pemerintahan Presiden Jokowi banyak pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Provinsi Riau dan Aceh, yang lebih tenar disebut Trans Sumatera.

“Saya mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi. Karena di pemerintahan Jokowi banyak pembangunan terjadi terutama jalan tol, yang telah menghubungkan Sumatera Utara dengan Riau serta Aceh,” kata Bobby, Jumat (18/10/2024).

Bobby pun berharap jika dirinya nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara, kolaborasi dengan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tetap terjalin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177332//bobby_nasution-nmN7_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement