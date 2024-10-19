Cagub Sulteng Ahmad Ali dan Prabowo Gencarkan Investasi di Dunia Pendidikan

BANGGAI - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri ingin memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah mengenyam pendidikan layak.

Bagi Ahmad Ali, jika ingin daerah ke depan lebih baik, maka pemerintah harus berinvestasi pada dunia pendidikan. Sebab pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM), yang berpengaruh pada kesejahteraan dan kemajuan daerah di masa mendatang.

Salah satu fokus pasangan dengan tagline Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri) ini juga beririsan dengan program pendidikan yang ingin dikerjakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jika Prabowo ingin menyiapkan makan gratis bagi anak sekolah, Ahmad Ali bakal melengkapinya dengan menyiapkan seragam dan buku sekolah bagi anak-anak di Sulawesi Tengah.

"Banyak orang tua yang kesulitan memenuhi ketika anaknya harus membeli baju sekolah, buku sekolah. Mendapati kenyataan itu, kami ingin memberi subsidi untuk anak-anak. Kami ingin menyiapkan pakaian gratis, seragam gratis untuk anak sekolah," ucap Ahmad Ali dalam kampanye dialogis di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai pada Sabtu (19/10/2024) sore.