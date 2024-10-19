Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cagub Sulteng Ahmad Ali dan Prabowo Gencarkan Investasi di Dunia Pendidikan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |17:33 WIB
Cagub Sulteng Ahmad Ali dan Prabowo Gencarkan Investasi di Dunia Pendidikan
Cagub Sulteng Ahmad Ali siapkan fasilitas seragam dan buku sekolah gratis di Sulteng. (Foto: dok Ist)
A
A
A

BANGGAI - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri ingin memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah mengenyam pendidikan layak.

Bagi Ahmad Ali, jika ingin daerah ke depan lebih baik, maka pemerintah harus berinvestasi pada dunia pendidikan. Sebab pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM), yang berpengaruh pada kesejahteraan dan kemajuan daerah di masa mendatang.

Salah satu fokus pasangan dengan tagline Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri) ini juga beririsan dengan program pendidikan yang ingin dikerjakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jika Prabowo ingin menyiapkan makan gratis bagi anak sekolah, Ahmad Ali bakal melengkapinya dengan menyiapkan seragam dan buku sekolah bagi anak-anak di Sulawesi Tengah.

"Banyak orang tua yang kesulitan memenuhi ketika anaknya harus membeli baju sekolah, buku sekolah. Mendapati kenyataan itu, kami ingin memberi subsidi untuk anak-anak. Kami ingin menyiapkan pakaian gratis, seragam gratis untuk anak sekolah," ucap Ahmad Ali dalam kampanye dialogis di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai pada Sabtu (19/10/2024) sore.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/1/3083229/abdul_karim-uCpq_large.jpeg
Jalin Silaturahmi, Cawagub Sulteng Abdul Karim Temui Tokoh Agama di Tentena Poso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/1/3082946/ahmad_ali-rdyz_large.jpeg
Cagub Sulteng Ahmad Ali Punya Mimpi Majukan Dunia Olahraga di Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081778/ahmad_ali_di_donggala-uPvf_large.jpg
Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081771/abdul_karim_sulteng-gY7c_large.jpg
Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/1/3081407/ahmad_ali_lagu_beramal-97za_large.jpg
Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081297/ahmad_ali_cagub-GrbO_large.jpg
Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement