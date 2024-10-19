Advertisement
DPP Partai Perindo Tunjuk Muhyiddin Damia Jadi Ketua DPD Kota Bogor

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |20:44 WIB
DPP Partai Perindo Tunjuk Muhyiddin Damia Jadi Ketua DPD Kota Bogor
Muhyiddin Damia jadi Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor (Foto : Partai Perindo)
JAKARTA - DPP Partai Perindo telah menujuk seorang anak muda, Muhyiddin Damia menjadi Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor yang baru , melalui SK tertanggal sejak 3 Oktober 2024.

Anak muda berusia 32 tahun itu merupakan seorang dosen muda sejak 2017, sekaligus pengusaha muda yang aktif di berbagai organisasi, seperti Ketua Gekrafs Kota Bogor, HIPMI Jaya, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Kadin.

Dengan hadirnya Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor yang baru ini, diharapkan menjadi kekuatan baru Partai Perindo untuk menarik anak-anak muda di Kota Bogor.

“Partai Perindo berkomitmen untuk melakukan transformasi, yaitu dimulai dari menempatkan kader–kader terbaik Partai Perindo di Kabupaten/Kota hingga Provinsi,” ujar Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurniawan, Sabtu (19/10/2024).

Sementara Muhyiddin mengatakan, hal tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, juga ajang pembuktian bahwa anak muda juga bisa melakukan tugas–tugas besar, 

“Kang Ferry Sekjen DPP secara khusus memberikan arahan langsung kepada saya, Ada 3 tugas pokok yang diberikan kepada saya yaitu agar melakukan konsolidasai dengan segenap kader di Kota Bogor, Menata Organisasi dengan baik, dan juga memenangkan Cakada Kang Dedie Rachim Pilihan Partai Perindo,” kata Muhyiddin.

Baginya, jabatan yang diberikan Partai Perindo sebagai amanah terbesar yang selama ini didapatkannya. 

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPW, DPP, khususnya Ibu Ketum Angela telah memberikan Amanah ini kepada saya, Inshaa Allah saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan ajang pembuktian kepada saya sebagai anak muda, bahwa anak muda pun mampu Ketika diberikan tanggung jawab yang besar,” tuturnya. 

 

