Momen Presiden Jokowi Makan Siang saat Kunker ke Sumut

DOLOKSANGGUL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2), KDTH yang berada di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Sumatra Selatan.

“Dengan mengucap Bismillah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada sore ini saya resmikan Pusat Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara,” kata Presiden, Rabu 16 Oktober 2024.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.

Usai acara, Jokowi bersama rombongan, menyambangi Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul (CHADS) yang sehari sebelumnya, 15 Oktober 2024, telah diresmikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Di sela-sela kunjungan kerja tersebut, Jokowi untuk makan siang.

Pendiri CHADS Dumasi MM Samosir mengatakan, satu misi utamanya adalah mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Danau Toba sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas.

"Ini merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami. Kehadiran CHADS terinspirasi oleh program pengembangan destinasi super prioritas yang digagas oleh Bapak Presiden. Kami mendirikan CHADS sebagai wujud sumbangsih untuk mendukung program tersebut," ujar Dumasi dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Direktur Utama CHADS Michael Junjungan Yobel Akasi Wongso berharap kehadiran mereka dapat meningkatkan sektor pariwisata Kawasan Danau Toba sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas.

"Kami berharap CHADS dapat berperan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang akan berdampak positif bagi perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat," ujarnya.