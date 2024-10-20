Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Siantar 2024, Perindo Gelar Konsolidasi Dengan Pasangan Mangatas Silalahi-Ade Sandra

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |23:26 WIB
Pilkada Siantar 2024, Perindo Gelar Konsolidasi Dengan Pasangan Mangatas Silalahi-Ade Sandra
Pilkada Siantar
A
A
A

PEMATANGSIANTAR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi internal dalam rangka penguatan strategi dalam  pemenangan pasangan nomor urut 2, Mangatas Maruli Tua Silalahi-Ade Sandrawati Purba di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematang Siantar 2024. 

Rapat konsolidasi dilaksanakan di Kantor DPD Perindo Pematang Siantar, di Jalan Narumonda Bawah, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Minggu (20/10/2024 sore. 

Hadir dalam rapat tersebut jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, jajaran pengurus DPD Perindo Pematang Siantar, jajaran pengurus DPC Perindo se-Pematang Siantar serta sang calon Wali Kota, Mangatas Silalahi. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement