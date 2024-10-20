Pilkada Siantar 2024, Perindo Gelar Konsolidasi Dengan Pasangan Mangatas Silalahi-Ade Sandra

PEMATANGSIANTAR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi internal dalam rangka penguatan strategi dalam pemenangan pasangan nomor urut 2, Mangatas Maruli Tua Silalahi-Ade Sandrawati Purba di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematang Siantar 2024.

Rapat konsolidasi dilaksanakan di Kantor DPD Perindo Pematang Siantar, di Jalan Narumonda Bawah, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Minggu (20/10/2024 sore.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, jajaran pengurus DPD Perindo Pematang Siantar, jajaran pengurus DPC Perindo se-Pematang Siantar serta sang calon Wali Kota, Mangatas Silalahi.