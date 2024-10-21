Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Aceh Besar, BMKG: Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatera

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |08:02 WIB
Gempa M4,8 Guncang Aceh Besar, BMKG: Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatera
Gempa mengguncang Aceh Besar (Foto : Freepik)
A
A
A

ACEH BESAR - Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,8 mengguncang Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya, Provinsi Aceh, pada Minggu 20 Oktober 2024, Pukul 23.13 WIB. Gempa bumi dangkal terjadi akibat akibat adanya aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen West Andaman.

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 4,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5.31° LU (Lintang Utara) dan 94.34° BT (Bujur Timur) atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 126 kilometer Barat Daya Kota Sabang Aceh di kedalaman 7 km.

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen West Andaman.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang,"sebut Hendro Nugroho kepada MPi, Senin (21/10/2024).

Namun, kata Hendro Nugroho, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Hingga Pukul 23.24 WIB, ujar Hendro Nugroho, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempabumi susulan (aftershock).

"Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,"pungkas Hendro Nugroho.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
