Pilgub Papua Tengah, Elektabilitas Willem Wandik dan Aloysius Giyai Unggul

NABIRE - Panel Survei Indonesia (PSI) merilis hasil survei terkini mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Tengah 2024. Dalam survei tersebut, pasangan calon gubernur Willem Wandik dan Aloysius Giyai menunjukkan keunggulan signifikan dengan elektabilitas mencapai 64,1%.

"Mereka unggul jauh dari tiga pasangan calon lainnya dalam berbagai simulasi pemilihan, baik yang menggunakan sistem noken maupun non-noken," kata Direktur Eksekutif PSI Dominico Bagas, Selasa (22/10/2024).



Bagas menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan metode pertanyaan terbuka kepada masyarakat Papua Tengah yang terpilih sebagai responden. Mereka diminta untuk memberikan pendapat tentang keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, dengan menggunakan simulasi pelaksanaan sistem noken 'big man' dan noken gantung.

Hasil survei menunjukkan bahwa pilihan masyarakat di Kabupaten Mimika dan Nabire terhadap pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giyai berada di urutan pertama dengan persentase 64,1%. Di posisi kedua terdapat pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime dengan 12,9%

Kemudian, kedua oleh pasangan Meki Nawipa dan Denas Geley dengan 9,1%, serta pasangan John Wempi Wetipo dan Ausilius Youw di posisi terakhir dengan 5,8%, sementara ebanyak 8,1% responden memilih untuk tidak memberikan suara.

Dikatakan, ada enam kabupaten yakni Puncak Jaya, Intan Jaya, Deyai, Dogiyai, Puncak, dan Paniai di provinsi Papua Tengah yang menggunakan sistem noken pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Sistem noken adalah keputusan pemilihan dipercayakan kepada ketua atau pemimpin suku dalam pemilu Panel Survei Indonesia melakukan survei di enam Kabupaten tersebut dengan melakukan simulasi pertanyaan tertutup kepada kepada ketua kampung atau pemimpin suku dan adat di enam Kabupaten tersebut.

Yakni, dengan pertanyaan dari empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang akan dipilih nanti pada pelaksanaan sistem noken big man dan noken gantung.

Hasil survei menunjukkan mayoritas ketua atau pemimpin suku di enam Kabupaten memilih pasangan Willem Wandik -Aloysius Giyai dengan 67,9%. Disusul Natalis Tabuni-Titus Natkime dengan elektabilitas 10,3% kemudian Meki Nawipa-Denas Geley dengan 5,9% dan John Wempi Wetipo-Ausilius Youw dengan elektabilitas 3,4%.

"12,5% ketua atau pemimpin suku di enam Kabupaten yang mengunakan sistim noken di Papua Tengah masih merahasiakan pilihannya," kata Bagas.

Dalam survei ini, responden juga diukur mengenai tingkat kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap keempat pasangan calon. Hasilnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat Papua Tengah terhadap kepemimpinan pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giyai, yang meraih skor 92,9%.