Peristiwa 24 Oktober: Wafatnya Cut Nyak Meutia hingga Berdirinya PBB

SEJUMLAH peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi pada 24 Oktober tiap tahunnya, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya adalah meninggalnya pahlawan Indonesia, Cut Nyak Meutia hingga berdirinya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 24 Oktober dari Wikipedia, sebagai berikut:

1910

Tjoet Nyak Meutia lahir di Keureutoe, Pirak, Aceh Utara, 15 Februari 1870 dan wafat di Alue Kurieng, Aceh, 24 Oktober 1910 pada usia 40 tahun. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964.

1929

Runtuhnya Wall Street 1929, juga dikenal dengan sebutan Keruntuhan ’29, atau dalam bahasa Inggris, The Wall Street Crash of 1929 adalah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat, yang menandai dimulainya sebuah era yang disebut ‘Depresi Besar’.

Keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran bursa yang paling besar dalam sejarah Amerika. Peristiwa kehancuran bursa tersebut juga dikenal dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan julukan Black Thursday (Kamis Hitam) yang merupakan awal terjadinya keruntuhan pada bursa dan Black Tuesday (Selasa Hitam) yaitu saat kehancuran terjadi yang membuat panik hingga lima hari setelahnya.