Peristiwa 23 Oktober: Lahirnya Legenda Sepak Bola Pele dan Hari Jadi Pontianak

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 23 Oktober setiap tahun. Mulai dari berdirinya Kota Pontianak hingga lahirnya salah satu legenda sepakbola dunia, Pele.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa 23 Oktober dari berbagai sumber. Simak berikut ini:

2019 - Presiden Jokowi Melantik Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung serta tim sukses pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.

Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik pada hari yang sama. Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin membacakan susunan kabinetnya di pelataran tangga Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan kemeja batik.



1856 - Layanan Telekomunikasi Pertama di Batavia

Sebelum era telefon di Indonesia, pemanfaatan telekomunikasi dilakukan dengan telegraf. Pemanfaatan telegraf dimulai sejak saluran telegraf pertama dibuka pada 23 Oktober 1855 oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak hadirnya telegraf elektromagnetik yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor), jasa telegraf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di 28 kantor telegraf.

Beberapa tahun setelah penggunaan telegraf, muncullah jaringan telefon lokal di Indonesia dan menyebar secara cepat pada sebagian besar wilayah Indonesia.