Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Sumbar, 78% Pemilih Milenial Dominan Pilih Mahyeldi-Vasco

Awaludin , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |16:00 WIB
Survei Pilkada Sumbar, 78% Pemilih Milenial Dominan Pilih Mahyeldi-Vasco
Survei Pilgub Sumbar 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Mahyeldi Ansharullah – Vasco Ruseimy merupakan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang disukai kalangan pemilih Milenial dan Gen Z di Sumatera Barat. Hal tersebut terpotret dalam survei Pilkada 2024 yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting.

CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dalam kelompok Milenial pasangan ini berhasil meraih 78,7% suara dan di kelompok Gen Z meraih 77,3% suara. 

“Data ini menunjukkan bahwa pasangan Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy memiliki daya tarik yang kuat di kalangan pemilih muda,” kata Pangi dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Menurut dia, dominasi di kelompok umur Milenial dan Gen Z memberikan beberapa keuntungan strategis dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, kelompok ini merupakan bagian besar dari populasi pemilih, sehingga mendapatkan dukungan mereka dapat memberikan keunggulan elektoral yang signifikan. 

“Dengan jumlah pemilih yang besar, dominasi di kelompok ini dapat menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan,” ujarnya.

Kedua, Milenial dan Gen Z cenderung lebih aktif di media sosial dan platform digital lainnya. Dukungan dari kelompok ini dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan kampanye melalui penyebaran informasi secara viral. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090206//sumbar-Kong_large.JPG
Mahyeldi-Vasco Ruseimy Menang Telak di Pilkada 2024, Perindo: Sumatera Barat Perlu Gerak Cepat untuk Makin Maju!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement