Survei Pilkada Sumbar, 78% Pemilih Milenial Dominan Pilih Mahyeldi-Vasco

JAKARTA - Pasangan Mahyeldi Ansharullah – Vasco Ruseimy merupakan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang disukai kalangan pemilih Milenial dan Gen Z di Sumatera Barat. Hal tersebut terpotret dalam survei Pilkada 2024 yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting.

CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dalam kelompok Milenial pasangan ini berhasil meraih 78,7% suara dan di kelompok Gen Z meraih 77,3% suara.

“Data ini menunjukkan bahwa pasangan Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy memiliki daya tarik yang kuat di kalangan pemilih muda,” kata Pangi dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Menurut dia, dominasi di kelompok umur Milenial dan Gen Z memberikan beberapa keuntungan strategis dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, kelompok ini merupakan bagian besar dari populasi pemilih, sehingga mendapatkan dukungan mereka dapat memberikan keunggulan elektoral yang signifikan.

“Dengan jumlah pemilih yang besar, dominasi di kelompok ini dapat menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan,” ujarnya.

Kedua, Milenial dan Gen Z cenderung lebih aktif di media sosial dan platform digital lainnya. Dukungan dari kelompok ini dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan kampanye melalui penyebaran informasi secara viral.