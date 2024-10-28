Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Masyarakat Bojonegoro Dukung Bus Gratis Wahono-Nurul: Demi Keselamatan Siswa Sekolah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:41 WIB
Masyarakat Bojonegoro Dukung Bus Gratis Wahono-Nurul: Demi Keselamatan Siswa Sekolah
Pilkada Bojonegoro
A
A
A

BOJONEGORO - Masyarakat Bojonegoro memberikan dukungan penuh terhadap program bus sekolah gratis yang diusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Setyo Wahono dan Nurul. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam menempuh pendidikan.

Fakhrul Rozi, salah seorang warga Kota Bojonegoro mengatakan, banyaknya motor para pelajar di Kota Bojonegoro berkontribusi besar memicu kemacetan. Dia mencontohkan, Jalan Panglima Polim adalah jalan paling ramai di Kota Bojonegoro, khususnya saat waktu berangkat dan pulang jam sekolah, jalan tersebut sering mengalami macet. 

"Saya mendukung program Bus Sekolah di Kota Bojonegoro, karena itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Demi keselamatan siswa sekolah,” kata Fakhrul Rozi, Senin (28/10).

Salah seorang pelajar dj Bojonegoro, Andreansyah juga menyatakan, kehadiran program Bus Sekolah memang sangat diharapkan para pelajar. Untuk itu, dia mendukung program tersebut, terlebih jika saat menaikinya tidak dipungut biaya alias gratis. 

"Kalau saya lihat, di negara-negara maju juga demikian. Tak ada salahnya di Bojonegoro juga diterapkan Bus Sekolah oleh Pak Wahono dan Ibu Nurul,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
