HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Pegawai Puskesmas Bakar Suami Gegara Sering Main Judi Online

Danny Manu , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:51 WIB
Sadis! Pegawai Puskesmas Bakar Suami Gegara Sering Main Judi Online
Kebakaran akibat istri bakar suami di Alor NTT (Foto: Danny Manu/Okezone)
A
A
A

ALOR - Kasus kebakaran hebat di Alor, Nusa Tenggara Timur ditengarai istri sakit hati karena suami sering bermain judi online. Sehingga, ia nekat membakar suaminya yang sedang tidur dan membuat tiga rumah ludes terbakar.

Korban diketahui bernama Mario Agustinus Wendo saat ini masih menjalani perawatan operasi karena mengalami luka bakar serius. Sementara terduga pelaku, istri korban inisial H, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada salah satu Puskesmas di Kabupaten Alor. Kasusnya telah ditangani pihak Polres Alor. Pelaku juga sudah diamankan di Polres Alor.

Wakapolres Alor Kompol Jamaludin, mengatakan, sejauh ini telah memeriksa empat saksi. Pihaknya berencana untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. 

Adapun motif terduga pelaku karena sakit hati karena suaminya sering bermain judi online. Kronologi pembakaran, terduga pelaku memang sudah berniat sehingga sepulang kerja dirinya lalu membeli bensin empat botol lalu masuk ke ruang tidur.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
