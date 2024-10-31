Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Profil Surunuddin Dangga, Bupati Terkaya di Sultra yang Copot Camat Baito Terkait Kasus Guru Honorer Supriyani

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |17:09 WIB
Profil Surunuddin Dangga, Bupati Terkaya di Sultra yang Copot Camat Baito Terkait Kasus Guru Honorer Supriyani
Surunuddin Dangga Copot Camat Baito/ist
A
A
A

JAKARTA - Profil Surunuddin Dangga, bupati terkaya yang copot Camat Baito terkait kasus guru honorer Supriyani, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.  Sudarsono, dicopot setelah insiden yang melibatkan Guru SD honorer Supriyani, yang dituduh menganiaya anak seorang polisi.

Saat ini, jabatan Camat Baito dipegang sementara oleh Ivan Ardiansyah, Kasatpol PP Konawe Selatan, sejak Selasa, 29 Oktober 2024.

"Ini kan warga desa di sana. Siapa pun itu harus damai. Sehingga untuk Camat Baito, saya tarik dahulu. Saya tugaskan dari Eselon II yang membantu menyelesaikan," kata Bupati Surunuddin kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Ia menyebut, tak pernah mendapatkan laporan perkembangan kasus tersebut dari Sudarsono. "Ini camat tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan. Sudah viral dimana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik," ungkapnya.

Surunuddin Dangga menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan untuk dua periode, yaitu 2016-2021 dan 2021-2024. Ia dilantik pada 26 Februari 2016 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2015.

Surunuddin kembali terpilih untuk periode kedua dan dilantik di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada 26 April 2021. Ia berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2020 bersama Wakil Bupati Rasyid.

Politikus Partai Golkar ini diketahui sebagai bupati terkaya di Sulawesi Tenggara. Dia melaporkan harta kekayaan di LHKPN terakhir pada tanggal 5 Maret 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement