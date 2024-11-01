Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh! Warga Pandeglang Kebal saat Dibacoki Kawanan Begal

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |01:05 WIB
Heboh! Warga Pandeglang Kebal saat Dibacoki Kawanan Begal
Sudira saat dirawat di rumahnya (foto: dok ist)
PANDEGLANG - Sudira (55) warga Kampung Cisekeut, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi korban pembegalan oleh sekelompok orang misterius. Dia dikeroyok bahkan dibacok senjata tajam.

Anehnya, meski terkena sabetan senjata tajam tubuh Sudira tak berdarah bahkan terluka. Hanya ada beberapa bekas sayatan dan tusukan saja.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Minggu (27/10/2024) pukul 22.00 WIB di Kampung Sindangsari, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Kala itu Sudira yang seorang ahli pengobatan alternatif hendak bertemu dengan seorang pasien.

"Awalnya ada yang telepon orang itu meminta tolong mau diobati atau mau dimandiin. Yaitu di Sumur Kahuripan di daerah Kadongdong," kata Sudira, Kamis (31/10/2024).

Orang yang akan bertemu Sudira meminta pertolongannya karena ada kelainan pada sekitar kelamin sejak 15 tahun silam. Disitu Sudira mengatur janji untuk bertemu di sekitar Terminal Tarogong.

"(Pasien-red) Ingin dimandikan dan kata Abah (Sudira-red)  yuk ketemuan di mana. Kata Abah di Tarogong (Terminal Tarogong, Kecamatan Pagelaran) aja, ya sip katanya," ucapnya.

 

      
