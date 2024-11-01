Survei Pilkada NTT: Pemilih Milenial Dukung Melki-Johni Capai 44%

JAKARTA - Dukungan milenial terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakli Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma mencapai 44,2%. Hal itu terpotret dalam survei Pilkada 2024 yang dilakukan Lembaga Survei Voxpol Center.

“Sebanyak 44,2 % dari kelompok milenial mendukung Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma,” kata peneliti Voxpol Center, M Erfa Redhani dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Kemudian, mayoritas baby boomers atau 34,4% juga mendukung pasangan nomor urut dua itu. Sedangkan kalangan Gen Z yang mendukung mereka sebanyak 38,0%, terpaut 0,5% di bawah rivalnya, Yohanis Frasiskus-Jane Natalia Suryanto.

Pasangan nomor urut satu itu juga unggul di kalangan Gen X dengan meraih dukungan 38,4%. Adapun pasangan Simon Petrus Kamlasi-Andreas Garu tak mendominasi di semua kategori usia dalam penelitan yang dilakukan Voxpol Center.

Voxpol juga menemukan elektabilitas Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma unggul mencapai 37,6%. Elektabilitasnya jauh meninggalkan kandidat lainnya, Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto 34,8% dan Simon Petrus Kamlasi-Andreas Garu 19,8%.

Mayoritas responden memilih berdasarkan pemilih rasional 64,4%, yang mempertimbangkan pilihan berdasarkan kinerja, visi-misi, dan kapasitas. Sementara sisanya memilih dengan alasan sosiologis 13% dan psikologis 13%.