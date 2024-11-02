Pekerja Bangunan di Tolitoli Bersatu Dukung Ahmad Ali - Abdul Karim

TOLITOLI - Pekerja bangunan di Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah menyatakan dukungan mereka untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Ahmad HM Ali - Abdul Karim Aljufri.

Dukungan itu sebagai respons terhadap kepedulian Ahmad Ali terhadap pekerja infrastruktur, khususnya melalui program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal, termasuk tukang bangunan dan buruh.

Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kecamatan Dakopamean, Hamid, mengaku mendukung Ahmad Ali karena tidak ada calon lain yang memasukkan program asuransi bagi pekerja bangunan.

“Kami akan bergerak untuk memenangkan beliau,” terangnya di Tolitoli, Jumat (1/11/2024) malam.

Ketua DPN Sulteng Andri Gultom menambahkan, bahwa program asuransi sangat bermanfaat bagi petani, nelayan, dan pekerja informal di Sulteng yang selama ini harus menanggung risiko sendiri.

“Ahmad Ali berkomitmen untuk melindungi masyarakat kecil di Sulteng melalui asuransi ketenagakerjaan. Beliau tidak hanya peduli dengan imam dan pegawai syara, tetapi juga dengan petani, nelayan, dan pekerja bangunan,” ujarnya.