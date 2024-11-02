Gempa M4,5 Guncang Sumbawa, Getaran Terasa hingga Lombok

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (2/11/2024). Gempa dilaporkan terjadi pukul 14.20 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 115 kilometer tenggara Sumbawa Barat. Adapun, kedalaman gempa berada di 15 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 02-Nov-24 14:20:16 WIB, Lok:9.53 LS, 117.54 BT (Pusat gempa berada di laut 115 km tenggara Sumbawa Barat), Kedlmn:15 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Gempa tersebut dilaporkan turut dirasakan di sejumlah daerah Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, hingga Kota Mataram. Belum ada laporan terkini terkait dampak dari gempa tersebut. Namun, warga diimbau untuk tetap waspada.

"Dirasakan (MMI) III-IV Sumbawa, III Sumbawa Barat, III Lombok Timur, II Lombok Tengah, II Kota Mataram #BMKG," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)