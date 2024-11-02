Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dukung Luthfi-Yasin, Gus Yusuf : Saatnya Jawa Tengah Dipimpin Santri!

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |16:25 WIB
Dukung Luthfi-Yasin, Gus Yusuf : Saatnya Jawa Tengah Dipimpin Santri!
Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Gus Yusuf (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, KH Chudlori Muhammad Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan dari kalangan santri untuk Provinsi Jawa Tengah. 


Menurutnya, sudah waktunya masyarakat Jawa Tengah dipimpin oleh sosok santri, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 

Gus Yusuf yang juga dikenal sebagai budayawan ini menyebut pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Gus Yasin) sebagai sosok yang layak mewakili kalangan santri. 

“Ahmad Luthfi itu santri dan warga NU yang kebetulan lama berkiprah di kepolisian. Sedangkan Gus Yasin punya pengalaman di birokrasi, dan merupakan putra almarhum KH Maimoen Zubair, ulama dan guru yang sangat dihormati,” kata Gus Yusuf dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
