HOME NEWS JATENG

Diduga Mesin Rusak, Helikopter TNI AD Mendarat Darurat di Persawahan

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |00:26 WIB
Diduga Mesin Rusak, Helikopter TNI AD Mendarat Darurat di Persawahan
Helikopter TNI mendarat darurat
A
A
A

BLORA - Sebuah helikopter milik TNI AD mendarat darurat di area persawahan di Blora Jawa Tengah. Tidak ada korban dalam insiden tersebut.

Sebuah helikopter angkut jenis MI 17 milik TNI AD mendarat darurat di area persawahan Dukuh Tindik Desa Kadengan Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah.

Helikopter yang mengangkut 10 orang tersebut diduga mengalami kerusakan pada mesin. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut.Seluruh penumpang dalam kondisi sehat. 

"Sebelum mendarat darurat helikopter sempat terbang rendah," kara salah satu warga, Karmin.

Warga yang melihat ada helikopter mendarat langsung beramai-ramai mendatangi lokasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Blora tni tni ad Helikopter
