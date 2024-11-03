Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Survei LSI Denny JA: Ahmad Luthfi-Taj Yasin 46%, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,2%

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |10:43 WIB
Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (Foto : Instagram)
Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul dibanding pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi di Pilkada Jateng 2024. Hal tersebut terpotret dari hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA, yang menunjukkan Luthfi-Taj Yasin memenangkan 11 dari 13 Dapil yang ada.

Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih elektabilitas sebanyak 46 persen. Sementara Andika-Hendi elektabilitasnya 28,2 persen. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 25 persen.

Direktur LSKP-LSI Denny JA, Sunarto Ciptoharjono mengungkapkan alasan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin bisa unggul telak di Pilkada Jateng, salah satunya adalah popularitas Ahmad Luthfi tertinggi, mencapai 72 persen, dibandingkan popularitas Andika Perkasa yang 58,7 persen.

"Andika adalah tokoh nasional. Bagi pemilih Jawa Tengah tentu saja banyak elite di sana yang mengenalnya. Tapi banyak wong cilik yang di desa-desa yang belum mendengar namanya," kata Sunarto seperti dikutip, Minggu (3/11/2024).

Sunarto menjelaskan mesin politik KIM Plus di Jateng yang mengusung Ahmad Luthfi-Taj Yasin, bekerja secara efektif. Bahkan, loyalitas pemilih partai-partai dalam koalisi sudah terlihat.

"Ketiga, dari 13 dapil di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi unggul di 11 dapil, kalah hanya di dapil I (Kota  Semarang) dan dapil VIII (Magelang, Kota Magelang, dan Boyolali)," kata Sunarto.

 

