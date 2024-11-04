Erupsi Gunung Lewotobi, Rekaman Video Amatir: Hujan Batu hingga Rumah Terbakar

FLORES TIMUR - Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, meletus, pada Minggu 3 Movember 2024, pukul 23.57 Wita, membuat suasana mncekam.

Letusan gunung itu memuntahkan material vulkanik berupa larva panas, batu, dan kerikil yang menghantam permukiman di sekitar lereng gunung. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Dalam sebuah video yang beredar, nampak sejumlah warga yang menyelamatkan diri dengan kendaraan sambal merekam, dia mengatakan tengah terjadi hujan batu. Selain itu, di video lainnya menunjukkan sejumlah rumah diterjang abu vulkanik dan beberapa lainnya nampak terbakar.

Tak cuma itu, dalam potongan video yang lain memperlihakan abu vulkanik menyelimuti rumah warga yang sudah rata dengan tanah. Dan dalam video lainnya, nampak sejumlah warga mengalmi luka-luka dengan abu vulkanik menyelimuti luruh tubuhnya.

Menurut laporan di lapangan, 9 orang dikabarkan meninggal dunia, selain itu sejumlah warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang merusak atap-atap rumah.

Pemandangan memilukan tampak di lokasi, di mana tim kesehatan dan SAR berjuang keras memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat.

Ribuan warga kini mengungsi, mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim Badan Penanggulangan Bbencana Daerah (BPBD) Flores Timur telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat, guna menampung warga yang terdampak.