Promosikan Judi Online, Tiktoker Gunawan Sadbor Ditetapkan Tersangka

SUKABUMI - Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menetapkan Gunawan alias Sadbor dan seorang rekannya sebagai tersangka lantaran terbukti mempromosikan judi online saat siaran langsung dalam kontennya. Konten kreator yang viral dengan joget ayam patuk sebelumnya telah ditangkap kepolisian.

Kedua tersangka diduga menerima gift atau saweran yang diberikan oleh penyedia website judi online saat siaran langsung. Gunawan dan Ahmad Supendi alias Towed hanya tertunduk saat digiring petugas Satreskrim Polres Sukabumi.

Kedua tersangka memiliki peran masing-masing, Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live streaming. Sementara Gunawan sebagai pemilik akun Tiktok yang melakukan pembiaran adanya pemberian saweran dari situs judi online.

Dalam sehari Sadbor mampu menghasilkan jutaan rupiah.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan, penangkapan Sadbor berawal dari patroli siber oleh pihak kepolisian yang menemukan adanya promosikan situs judi online saat siaran langsung yang dilakukan sadbor bersama warga lainnya.

Dalam patroli itu, ditemukan adanya gift atau saweran yang diberikan oleh penyedia website judi online kepada akun Sadbor86. Setelah gift diberikan, Sadbor kemudian mempromosikan situs judi online tersebut.

Selain tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti uang tunai, telepon seluler dan pakaian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sadbor diancam Undang-Undang Infomasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

(Arief Setyadi )