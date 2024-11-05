Imbas Genosida Israel di Gaza, Warga Arab Muslim AS Alihkan Dukungan untuk Capres Yahudi Jill Stein

DEARBORN – Kampanye genosida Israel yang tengah berlangsung di Gaza turut berdampak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 ini. Kedua kandidat utama yang difavoritkan menjadi Presiden baru AS, Donald Trump dan Kamala Harris diketahui memiliki hubungan dekat dengan zionis Israel.

Warga Arab AS pendukung Partai Demokrat telah meluncurkan kampanye Abandon Harris (Tinggalkan Harris), sama seperti yang diluncurkan terhadap kandidat pendahulunya, Presiden Petahana AS Joe Biden, atas janjinya untuk terus mempersenjatai Israel di tengah kampanye genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 46.000 orang.

Di sisi lain, Donald Trump adalah tokoh yang sangat dekat dengan Israel dan mendapat dukungan dari AIPAC, kelompok lobi zionis di AS. Trump juga adalah tokoh yang mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu ketegangan di Timur Tengah.

Karena hal ini, kelompok Abandon Harris mengalihkan dukungannya kepada kandidat Partai Hijau Jill Stein, yang telah mendapatkan popularitas di kalangan komunitas Arab dan Muslim AS, karena sikapnya terkait perang Israel di Gaza dan Lebanon. Stein, seorang Yahudi, dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap genosida yang saat ini dilakukan Israel.

“Dia adalah contoh terbaik dari posisi kita dalam melawan genosida,” kata Hassan Abdel Salam, salah satu pendiri kampanye Abandon Harris, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Abdel Salam memuji Stein sebagai sosok yang berani dan bersedia menghadapi kedua partai besar tersebut meski baru-baru ini mendapat serangan, terutama dari Partai Demokrat.