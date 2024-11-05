Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Genosida Israel di Gaza, Warga Arab Muslim AS Alihkan Dukungan untuk Capres Yahudi Jill Stein

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |10:55 WIB
Imbas Genosida Israel di Gaza, Warga Arab Muslim AS Alihkan Dukungan untuk Capres Yahudi Jill Stein
Komunitas Arab Muslim AS meluncurkan kampannye Abandon Harris terkait dukungan Wakil Presiden itu terhadap Israel.
A
A
A

DEARBORN – Kampanye genosida Israel yang tengah berlangsung di Gaza turut berdampak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 ini. Kedua kandidat utama yang difavoritkan menjadi Presiden baru AS, Donald Trump dan Kamala Harris diketahui memiliki hubungan dekat dengan zionis Israel.

Warga Arab AS pendukung Partai Demokrat telah meluncurkan kampanye Abandon Harris (Tinggalkan Harris), sama seperti yang diluncurkan terhadap kandidat pendahulunya, Presiden Petahana AS Joe Biden, atas janjinya untuk terus mempersenjatai Israel di tengah kampanye genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 46.000 orang.

Di sisi lain, Donald Trump adalah tokoh yang sangat dekat dengan Israel dan mendapat dukungan dari AIPAC, kelompok lobi zionis di AS. Trump juga adalah tokoh yang mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu ketegangan di Timur Tengah.

Karena hal ini, kelompok Abandon Harris mengalihkan dukungannya kepada kandidat Partai Hijau Jill Stein, yang telah mendapatkan popularitas di kalangan komunitas Arab dan Muslim AS, karena sikapnya terkait perang Israel di Gaza dan Lebanon. Stein, seorang Yahudi, dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap genosida yang saat ini dilakukan Israel.

“Dia adalah contoh terbaik dari posisi kita dalam melawan genosida,” kata Hassan Abdel Salam, salah satu pendiri kampanye Abandon Harris, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Abdel Salam memuji Stein sebagai sosok yang berani dan bersedia menghadapi kedua partai besar tersebut meski baru-baru ini mendapat serangan, terutama dari Partai Demokrat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183014//anadolu-gxDI_large.jpg
Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182970//ilustrasi-cpUM_large.jpg
Donald Trump Ancam Tuntut BBC Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776//mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503//terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222//gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement