Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sambil Wedangan, Jokowi Berbagi Pengalaman Membangun Solo dengan Respati-Astrid

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |01:15 WIB
Sambil Wedangan, Jokowi Berbagi Pengalaman Membangun Solo dengan Respati-Astrid
Joko Widodo bertemu Respati-Astrid (Foto: Ary Wahyu Wibowo/Okezone)
A
A
A

SOLO – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Solo Respati Ardi-Astrid Widayani. Jokowi memberi wejangan terkait penataan Kota Solo ke depan.

“Saya diundang oleh Mas Respati dan Mbak Astrid untuk datang ke sini. Saya datang, tapi yang membayari saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Wedangan Pendhopo, Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (4/11/2024) malam.

Jokowi mengungkapkan, dirinya berbagi pengalaman saat menjabat Wali Kota Solo dalam menata pasar tradisional, menata pedagang kaki lima (PKL), menata kota, mengatur birokrasi, dan lainnya.

Selain itu, berbagi pengalaman bagaimana menyiapkan event event tahunan karena akan mendatangkan wisatawan ke Kota Solo. Sektor pariwisata menjadi salah satu pilihan mengingat Solo tidak memiliki sumber daya alam yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Ditanya mengenai target kemenangan untuk pasangan Respati-Astrid dalam Pilkada Solo 2024, Jokowi meminta agar hitung hitungannya langsung bertanya kepada paslon yang bersangkutan.

Jokowi mengaku menonton debat Pilkada Solo antara pasangan Respati-Atrid melawan rivalnya Teguh Prakosa-Bambang Nugroho. Jokowi menilai setiap Paslon memiliki visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masing-masing.

“Tapi mestinya berangkatnya dari keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Baru dituangkan dalam visi misi, sehingga nanti connect dengan rakyat,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743/ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement