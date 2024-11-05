Sambil Wedangan, Jokowi Berbagi Pengalaman Membangun Solo dengan Respati-Astrid

SOLO – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Solo Respati Ardi-Astrid Widayani. Jokowi memberi wejangan terkait penataan Kota Solo ke depan.

“Saya diundang oleh Mas Respati dan Mbak Astrid untuk datang ke sini. Saya datang, tapi yang membayari saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Wedangan Pendhopo, Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (4/11/2024) malam.

Jokowi mengungkapkan, dirinya berbagi pengalaman saat menjabat Wali Kota Solo dalam menata pasar tradisional, menata pedagang kaki lima (PKL), menata kota, mengatur birokrasi, dan lainnya.

Selain itu, berbagi pengalaman bagaimana menyiapkan event event tahunan karena akan mendatangkan wisatawan ke Kota Solo. Sektor pariwisata menjadi salah satu pilihan mengingat Solo tidak memiliki sumber daya alam yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Ditanya mengenai target kemenangan untuk pasangan Respati-Astrid dalam Pilkada Solo 2024, Jokowi meminta agar hitung hitungannya langsung bertanya kepada paslon yang bersangkutan.

Jokowi mengaku menonton debat Pilkada Solo antara pasangan Respati-Atrid melawan rivalnya Teguh Prakosa-Bambang Nugroho. Jokowi menilai setiap Paslon memiliki visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masing-masing.

“Tapi mestinya berangkatnya dari keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Baru dituangkan dalam visi misi, sehingga nanti connect dengan rakyat,” ucapnya.