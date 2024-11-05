Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diwarnai Kericuhan, KPU Hentikan Debat Kedua Pilkada Biltar

Robby Ridwan , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |07:02 WIB
Diwarnai Kericuhan, KPU Hentikan Debat Kedua Pilkada Biltar
Debat kedua Pilkada Blitar (Foto: Robby Ridwan/Okezone)
A
A
A

BLITAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar menghentikan debat kedua Pilkada pada Senin 4 November 2024 malam. Debat kedua dihentikan karena adanya salah satu pasangan calon diduga membawa catatan atau contekan.

Sementara dalam kesepakatan tidak membawa diperbolehkan catatan atau contekan. Alhasil, debat berjalan ricuh.

Salah satu pasangan calon membawa catatan di luar visi misi yang ditentukan KPU Blitar. Saat pihak keamanan akan mengambil  catatan yang dibawa oleh pasangan calon, sempat dihalangi oleh pasangan calon.

Tidak ada titik temu, saat kedua pihak liasson officer atau LO untuk menyepakati kesepakatan yang sudah ditentukan. Maka, sesuai ketentuan, pasangan calon tidak diperbolehkan membawa catatan di luar visi misi yang diberikan KPU Blitar.

KPU akhirnya menghentikan jalannya debat untuk menghindari kericuhan yang lebih parah. "Ini sudah tidak fairplay, beberapa kali kita sudah koordinasi dan sepakat bahwa pada debat kedua ini tidak boleh membawa catatan kecuali yang disiapkan oleh KPU," ujar Najib, LO Paslon 01 Rijanto-Becky Herdiansyah.

Sementara itu, pasangan Rini Syarifah dan Abdul Ghoni menyatakan, catatan diperbolehkan selama berkaitan dengan visi misi. Mereka menyatakan catatan yang dibawa merupakan catatan yang diberikan oleh KPU Blitar.

"Selama itu dalam konteks visi misi itu diperbolehkan," ujar Abdul Ghoni.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement