Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ini Peran Gunawan Sadbor, Tiktoker yang Ditangkap karena Judi Online

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |04:01 WIB
Ini Peran Gunawan Sadbor, Tiktoker yang Ditangkap karena Judi Online
Gunawan Sadbor (Foto: Tangkapan layar Tiktok)
A
A
A

SUKABUMI - Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus promosi judi online yang dilakukan melalui siaran langsung di media sosial. Salah satunya, Gunawan Sadbor Tiktoker asal Sukabumi yang terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.

Sementara satu tersangka lainnya yang terlibat adalah AS alias T (39). Kedua pelaku diduga mempromosikan situs judi online yang dapat diakses publik.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, mengungkapkan bahwa pada Sabtu, 26 Oktober 2024, kedua tersangka melakukan live streaming yang diunggah ulang oleh akun Tiktok @flogitoto1. 

AS alias T, dengan akun Tiktok @sadbor86, secara aktif mempromosikan situs judi Flokitoto dengan cara berulang-ulang mengajak penonton untuk mengakses situs tersebut. 

Tersangka AS bahkan menggunakan bahasa yang menarik perhatian seperti Bapa Floki Si Gacor Anti Rungkat, sebagai bagian dari promosi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529/pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899/bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848/penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement