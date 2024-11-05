Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegara Tidak Dibelikan Motor, Pemuda Ini Nekat Bakar Rumahnya

Toiskandar , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:02 WIB
Gegara Tidak Dibelikan Motor, Pemuda Ini Nekat Bakar Rumahnya
Rumah yang dibakar pemuda di Cirebon (fotó: dok Okezone)
CIREBON – Kebakaran melanda sebuah rumah di perkampungan padat penduduk di Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, pada Selasa (5/11/2024).

Kebakaran itu dipicu tindakan anak pemilik rumah yang sengaja membakar kasur hingga menyambar seluruh bagian rumah. Sementara pelaku pembakaran yang sakit hati dengan orang tuanya, diamankan petugas dan menjalani pemeriksaan di Unit Reskrim Polsek Depok.

Api yang berkobar hebat di antara pemukiman pada penduduk ini, sempat membuat situasi panik. Bahkan, suara ledakan terjadi dari rumah yang dihuni keluarga Junaedi dan anaknya tersebut.

Petugas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Cirebon yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan amukan si jago merah, untuk mempercepat proses pemadaman petugas pun mengerahkan tiga unit kendaraan pemadam. Selama hampir satu jam, petugas melakukan pemadaman hingga akhirnya si jago merah bisa diredam.

 

Halaman:
1 2
      
