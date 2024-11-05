Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pasar Gubug Grobogan Kebakaran, Api Berkobar dari Dini Hari hingga Pagi

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |08:17 WIB
Pasar Gubug Grobogan Kebakaran, Api Berkobar dari Dini Hari hingga Pagi
Kebakaran Pasar Grobogan (Foto: Manik Priyo/Okezone)
A
A
A

GROBOGAN - Pasar Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terbakar hebat pada dini hari, Senin 4 November 2024 sekira 23.45 WIB. Bahkan, hingga pagi si jago merah masih dalam proses pemadaman oleh tim pemadam yang diterjunkan ke lokasi.

Kejadian yang terjadi pada pukul 23.45 WIB hingga pagi ini petugas masih melakukan pemadaman pada area dalam blok. Kebakaran hebat ini terjadi usai Pasar Gubug berdiri kokoh 15 tahun pasca terbakar 2009 lalu. 

Kebakaran hebat diduga akibat korsleting listrik pada area atap kios. Dalam video amatir yang diambil warga semalam, tampak ada letupan pada atap yang berada di kios pakaian.

"Masih proses pemadam dan petugas kepolisian berjaga agar pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli di area lapangan," jelas AKP Sunarto, Kapolsek Gubug, Selasa (5/11/2024).

Hingga saat ini, petugas masih berjaga dan mengamankan lokasi pemadaman api. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengimbau penjual dan pembeli agar memindahkan lapak dagangan ke lapangan PUK sebelah pasar yang terbakar.

"Ada lima blok yang terbakar. Yakni blok A hingga E semua terbakar. Untuk total lapak sekitar 797 lapak terbakar," lanjut AKP Sunarto.

 

