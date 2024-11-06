Fox News Umumkan Donald Trump Menangi Pilpres AS 2024, Ini Kata Trump

PHILADELPHIA - Calon presiden (capres) dari Partai Republik, Donald Trump, mengklaim kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024. Hal ini setelah Fox News memproyeksikan ia telah mengalahkan Demokrat Kamala Harris.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat," kata Trump di hadapan kerumunan pendukung yang bersorak di Palm Beach County Convention Center, melansir Reuters, Rabu (6/11/2024).

Media berita lain belum mengumumkan hasil pemilihan untuk Trump. Namun, ia tampak di ambang kemenangan setelah menguasai negara bagian yang menjadi medan pertempuran, yaitu Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia. Ia juga memimpin di empat negara bagian lainnya. Hal ini sebagaimana menurut laporan Edison Research.

Harris tidak berbicara kepada para pendukungnya, yang telah berkumpul di Universitas Howard, tempatnya kuliah. Rekan ketua kampanyenya, Cedric Richmond, berbicara singkat kepada kerumunan setelah tengah malam. Ia mengatakan Harris akan berbicara di depan umum pada Rabu.

"Kita masih harus menghitung suara," katanya.