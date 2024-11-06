Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Status Gunung Marapi Kembali Naik Menjadi Siaga 

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:00 WIB
Status Gunung Marapi Kembali Naik Menjadi Siaga 
Gunung Marapi Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

PADANG - Setelah turun level dari siaga ke level II waspada, hari ini Badan Geologi sekira pukul 15.00 WIB kembali menaikkan statusnya Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dari level II waspada menjadi level III siaga.

Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid menjelaskan berdasarkan evaluasi data-data pemantauan maka secara umum aktivitas Gunung Marapi mengalami peningkatan. Dengan demikian aktivitas erupsi atau letusan dapat terjadi sewaktu- waktu sebagai bentuk pelepasan dari akumulasi energi, dan dapat terjadi semakin intensif dengan jangkauan lontaran material letusan yang semakin jauh bila pasokan fluida (magma dan gas) dari kedalaman berlanjut mengalami peningkatan. 

“Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan tingkat aktivitas Gunung Marapi dari Level II (waspada) menjadi Level III (Siaga) terhitung dari tanggal 6 November 2024 pukul 15:00 WIB,” katanya, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan catatan, kata Wafid, rangkaian letusan secara tidak kontinyu masih berlanjut sampai saat ini sebagai  akibat dari dinamika naik turunnya pasokan fluida dari kedalaman tubuh Gunung Marapi, yang teramati utamanya dari fluktuasi tinggi kolom abu erupsi maupun kegempaan. 

Secara visual akhir-akhir ini aktivitas Gunung Marapi cenderung mengalami peningkatan. Aktivitas hembusan dan letusan semakin intensif dimana tinggi kolom abu erupsi teramati 2000 meter di atas puncak pada 27 Oktober 2024 dan 1.500 meter di atas puncak pada 6 November 2024 pukul 05:44 WIB. 

 

