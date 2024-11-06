Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Etalase Penjual Ayam Goreng Hanyut Terbawa Banjir Bandung, Isinya Ikut Terbawa

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:27 WIB
Viral Etalase Penjual Ayam Goreng Hanyut Terbawa Banjir Bandung, Isinya Ikut Terbawa
Gerobak Ayam
A
A
A

BANDUNG - Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bandung pada Selasa 5 November sore hingga malam mengakibatkan banjir yang cukup parah di beberapa wilayah, termasuk di Kampung Cikupa, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk.

Salah satu momen yang terekam dalam video yang beredar di media sosial adalah terbawanya sebuah roda etalase penjual ayam oleh arus banjir yang sangat deras.

Menurut saksi mata, Elsa Oktaviani (23), banjir mulai menggenangi wilayah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, setelah hujan turun sejak sore hari.

Di tengah derasnya arus, roda etalase milik seorang pedagang ayam terangkat dan terbawa air.

“Etalase nya kebawa arus, mungkin karena arusnya sangat kuat,” kata Elsa, yang merekam kejadian tersebut dari depan rumahnya.

Elsa menjelaskan bahwa arus banjir yang besar membuat pedagang ayam tersebut tidak dapat menyelamatkan barang dagangannya.

“Kayanya si pedagangnya lagi masuk di dalem warung niatnya mau dimasukin tapi keburu air nya gede,” lanjut Elsa.

Elsa menuturkan pada saat roda etalase terbawa arus, warga juga tidak berani menahan roda lantaran arus yang sangat deras.

“Jadi orang-orang gak berani mau nahan roda yang kebawa arus karena gede. Si pedagang juga diem soalnya airnya gede banget,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183638//sister_hong-7V3w_large.jpg
Viral Sister Hong Lombok Dilaporkan, Dianggap Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183511//viral-PMRO_large.jpg
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440//ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429//pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408//gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336//viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement