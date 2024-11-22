Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Jenazah AKP Ryanto Rencananya Dimakamkan di TPU Panaikang Makassar

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |15:25 WIB
Jenazah AKP Ryanto Rencananya Dimakamkan di TPU Panaikang Makassar
Kasus Penembakan (foto: freepik)
A
A
A

MAKASSAR - Jenazah Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar korban penembakan sesama perwira Polri di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) akan diterbangkan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/11/2024). 

Hal ini disampaikan keluarga korban usai mendapat informasi dari Kapolsek Panakkukang, AKP Akhmad Alfian yang merupakan perwira seangkatan korban. 

"Jadi kami menunggu informasi Kapolsek tadi, jenazah berangkat dari Jakarta jam 7 malam, mungkin jenazah tiba jam 9 malam sampai di sini (Makassar)," ujar Paman korban, AKBP (Purn) Joni Mangin, kepada wartawan di Makassar, Jumat (22/11/2024). 

Dia menyebutkan, saat ini jenazah korban dalam proses dari Sumatera ke Jakarta. "Jadi di rumah duka akan disemayamkan keluarga ibadah sambil menunggu rencana berikutnya," katanya. 

Terkait pemakaman korban, pihaknya belum menentukan lokasi pasti namun kemungkinan besar di wilayah Panaikang. "Kami belum berembuk dan kami belum tahu dimana dimakamkan, saya perkirakan akan dimakamkan di TPU Panaikang," ungkapnya. 

 

