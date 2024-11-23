Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta AKP Ryanto Dibunuh Rekannya, Ditembak Jarak Dekat Gegara Ungkap Kasus Tambang Ilegal

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |06:05 WIB
6 Fakta AKP Ryanto Dibunuh Rekannya, Ditembak Jarak Dekat Gegara Ungkap Kasus Tambang Ilegal
AKP Ryanto Dibunuh gegara ungkap tambang ilegal (foto: dok ist)
A
A
A

KEPALA Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat, AKP Ryanto Ulil Anshar (34) tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar (57), di parkiran Polres Solok Selatan, di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat 22 November 2024, sekira pukul 00.43 WIB. 

Kini jenazah AKP Ryanto diterbangkan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk dimakamkan di TPU Panaikang. Berikut sejumlah faktanya:

1. Motif Penembakan Gegara Kasus Tambang Ilegal

Tewasnya Kasat Reskrim Polres Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilakukan oleh dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar bermula dari korban mengamankan pelaku tambang galian C di Solok Selatan. Dari penangkapan tersebut, membuat Dadang Iskandar tidak senang.

Sehingga melepaskan tembakan ke korban di parkiran Polres Solok Selatan, di  Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok pada pukul 00.43 WIB. Diketahui, ada dua tembakan di bagian kepala korban sehingga mengakibatkan AKP Ryanto Ulil Anshar meninggal dunia.

2. Ditembak saat Ambil HP di Mobil 

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suhartono menjelaskan bahwa pelaku menembak korban dua kali dengan pistol di halaman Polres Solok Selaran. Saat itu AKP Ryanto sedang berada diruang identifikasi pada pukul 00.15 WIB saat hendak mengambil HP di mobilnya diduga diikuti pelaku, disitulah korban ditembak.

"Tembakan ada,benar, ada tembakan, diperkirakan hasil visum dokter itu ada dua kali jarak dekat, menembak bagian pipi dan pelipis dan menembus bagian tengkuk," kata Kapolda di RS Bhayangkara, Jumat (22/11/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096753//anggota_kepolisian-HWis_large.jpg
Marak Anggota Polisi Salahgunakan Senpi, DPR Dorong Reformasi Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091551//pengawasan_senpi_jangan_sekadar_formatilas-GY2s_large.jpg
Pengawasan Senpi Bukan Sekadar Formalitas, Instrumen Tes Harus Dikaji Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/337/3090571//gedung_dpr_ri-Wmvi_large.jpg
Buntut Polisi Tembak Rekannya, DPR Dorong Pembentukan Satgas Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/625/3090123//tambang_ilegal-ixFI_large.jpg
Polda Sumbar Menutup Aktivitas Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/627/3090044//akp_dadang-nTsB_large.jpg
Sidang Komisi Kode Etik Putuskan AKP Dadang Diberhentikan dengan Tidak Hormat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/337/3089914//akp_dadang_saat_sidang_etik_polri-Vreh_large.JPG
AKP Dadang Resmi Dipecat, Bagaimana Nasib Tambang Ilegal di Solok Selatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement