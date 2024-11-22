Keluarga di Makassar Mengaku Kaget AKP Ryanto Ulil Tewas Ditembak Rekannya di Solok

MAKASSAR - Keluarga almarhum AKP Ryanto Ulil Anshar di Makassar mengaku kaget mendengar kabar tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan itu di tangan rekannya sesama anggota polisi yang tidak lain Kabag Ops AKP DI.

"Kami sangat kaget dan tidak disangka, almarhum pergi dengan tragis, di mana anak ini (korba) melaksanakan tugas, jadi oknum yang terlibat tambang galian c itu tidak puas penanganannya," ujar paman korban, AKBP (Purn) Joni Mangin, kepada wartawan di Makassar, Jumat (22/11/2024).

Menurut dia, di mata keluarga korban AKP Ryanto Ulil adalah anak yang baik dan berbakti kepada keluarga. Apalagi korban belum berkeluarga dan masih berstatus bujang.

"Di mata keluarga anak ini baik, sangat peduli sama keluarga dan familiar, dia belum berkeluarga dan masih bujang. Kepergiannya sangat mendadak dan mengagetkan, mamanya masih shock," kata Joni.

Pensiunan polisi ini juga mengatakan bahwa selama ini yang diketahui korban bertugas di wilayah Polda Jawa Tengah dan baru mengetahui tugas di Sumatera Barat (Sumbar).

"Yang saya tahu almarhum (AKP Ryanto Ulil) tugas di Jawa Tengah, nanti setelah peristiwa ini baru kami tahu kalau anak ini tugas di Sumatera," tukasnya.

Pihaknya pun berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya apalagi merupakan anggota polisi yang seharusnya mendukung tugas anggota dalam pengusutan kasus.

"Harapan keluarga semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi juniornya melaksanakan tugas. Jadi kita prihatin dengan adanya kejadian ini. Saya kira tidak diautopsi, karena matinya sudah jelas," tegas paman korban.