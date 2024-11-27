Sosok Oknum Polisi yang Menembak Pelajar SMK Anggota Polrestabes Semarang

SEMARANG - Sosok oknum polisi penembak siswa SMK di Semarang hingga meninggal dunia telah ditangkap. Pelaku berinisial RZ (38) berpangkat Aipda, seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.

“Terkait peran anggota, sedang dilakukan pendalaman oleh paminal, ada (yang ditahan),” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar di kantornya, Senin 25 November 2024.

Kombes Irwan Anwan mengatakan, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas.

Informasi yang didapat, peristiwa penembakan itu berawal ketika korban bersama seorang temannya berinisial S, melintas pada Sabtu 23 November 2024, malam. Korban yang mengendarai sepeda motor tanpa sengaja bersenggolan dengan oknum polisi.

Korban kemudian ditembak mengenai pinggul. Sementara kawan korban luka tembak di tangan, selamat. Korban diduga terlibat kelompok gangster bernama Tanggul Pojok.

Kelompok gangster tersebut terlibat tawuran dengan geng Seroja di wilayah Semarang Barat, Minggu dini hari.

“Pada saat itu (Sabtu malam) kita tangani ada 3 lokasi tawuran, pertama di wilayah Gayamsari, kedua di Semarang Utara dan ketiga di Semarang Barat. Ini (kejadian di Semarang Barat) kami lakukan pemeriksaan terhadap 12 orang dari dua kelompok berbeda, Geng Seroja dan Geng Tanggul Pojok, korban ini (GRO) dari Geng Tanggul Pojok,” kata Kapolrestabes Semarang.

Ia megatakan, ada 2 kelompok gangster yang melakukan tawuran. Setelah itu, muncul anggota polisi dan dilakukan upaya untuk melerai. “Tapi informasinya terjadi penyerangan jadi dilakukan tindakan tegas,” katanya.

Menurut Kapolrestabes, korban yang tertembak itu memang terkena pinggulnya. “Satu catatan ketika dibawa ke RS yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke RS dari kelompok Seroja plus anggota kami. Makanya sampai pagi kan belum diketahui identitasnya, kelompok Seroja juga tidak mengenali,” paparnya.

Terkait apakah tindakan anggota sesuai prosedur menembak korban, Kombes Irwan tak menampiknya.

“Masyarakat selama ini minta penindakan secara tegas terhadap kreak-kreak, ini kan bagian dari tindakan tegas kepada kelompok kreak. Harusnya teman-teman bisa mendukung,” ujarnya.