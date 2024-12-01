Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lagi, Serangan Israel Tewaskan Puluhan Warga Palestina di Gaza

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:19 WIB
Lagi, Serangan Israel Tewaskan Puluhan Warga Palestina di Gaza
Serangan Israel tewaskan puluhan warga Palestina di Gaza (Reuters)
A
A
A

KAIRO - Serangan militer Israel menewaskan sedikitnya 40 warga Palestina pada Jumat (29/11/2024) di Jalur Gaza. 

Melansir Reuters, petugas medis mengatakan, mereka telah menemukan 19 jenazah warga Palestina yang tewas di wilayah utara Nuseirat. Nuseirat merupakan salah satu dari delapan kamp pengungsi yang telah lama berdiri di daerah kantong itu.

Petugas medis juga menyatakan, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina di sebuah rumah di Beit Lahiya di Gaza utara. Selain itu, korban tewas lainnya berada di wilayah utara dan selatan Jalur Gaza. 

Tidak ada pernyataan baru dari militer Israel pada hari Jumat. Namun, pada Kamis disebutkan, pasukannya terus menyerang target teror sebagai bagian dari kegiatan operasional di Jalur Gaza.

Tank-tank Israel telah memasuki wilayah utara dan barat Nuseirat pada hari Kamis. Mereka mundur dari wilayah utara pada Jumat, tetapi tetap aktif di bagian barat kamp. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan tim tidak dapat menanggapi panggilan darurat dari penduduk yang terjebak di rumah mereka. Puluhan warga Palestina kembali pada hari Jumat ke daerah tempat tentara mundur untuk memeriksa kerusakan di rumah mereka. 

Petugas medis dan kerabat menutupi mayat, termasuk wanita, yang tergeletak di jalan dengan selimut atau kain kafan putih dan membawanya pergi dengan tandu. 

"Maafkan aku, istriku, maafkan aku, Ibtissam-ku, maafkan aku, sayangku," seorang pria yang dirundung duka merintih sambil menangis di samping mayatnya, yang dibaringkan di atas tandu di tanah. 

Petugas medis mengatakan sebuah pesawat nirawak Israel pada hari Jumat telah menewaskan Ahmed Al-Kahlout, kepala Unit Perawatan Intensif di Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya, di tepi utara Jalur Gaza, tempat tentara telah beroperasi sejak awal Oktober. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement