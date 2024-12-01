Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,2 Guncang Taniwel Maluku, Pusatnya di Darat

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |05:27 WIB
Gempa M4,2 Guncang Taniwel Maluku, Pusatnya di Darat
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Minggu (1/12/2024). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,2.

Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pusat gempa berada di darat 16 Kilometer Tenggara Taniwel. Sedangkan kedalaman gempa 13 Kilometer. 

Adapun lokasi koordinat 2.97 Lintang Selatan - 128.81 Bujur Timur.  Guncangan gempa dirasakan Skala MMI II - III Masohi.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
