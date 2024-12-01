Gempa M4,2 Guncang Taniwel Maluku, Pusatnya di Darat

, Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |05:27 WIB

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Minggu (1/12/2024). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,2.

Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pusat gempa berada di darat 16 Kilometer Tenggara Taniwel. Sedangkan kedalaman gempa 13 Kilometer.

Adapun lokasi koordinat 2.97 Lintang Selatan - 128.81 Bujur Timur. Guncangan gempa dirasakan Skala MMI II - III Masohi.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.



(Arief Setyadi )