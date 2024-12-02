Polisi Evakuasi Sugar Glider di TKP Pembunuhan Ayah dan Nenek oleh Anak Kandung di Jaksel

JAKARTA - Tim Inafis datang ke rumah korban pembunuhan remaja berinisal MAS (14) di Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas datang untuk membawa kandang besar yang dibungkus kardus warna cokelat dan plastik sampah hitam dari dalam rumah.

Ketiga petugas langsung mengevakuasi sugar glider yang merupakan hewan peliharaan keluarga korban pembunuhan sadis tersebut..

Salah satu saksi, Nugroho mengaku dirinya yang menghubungi kepolisian untuk menyelamatkan hewan peliharaan itu dan diminta tolong oleh korban AP.

"(Sugar glider) mau dibawa diamankan karena itu ada di atas tuh. Itu kan enggak dikasih makan dan minum, sedangkan (rumah) dipasang police line, saya enggak berani untuk masuk," kata Nugroho, Minggu (1/12/2024).

"(Sugar glider) punya ibu Mitha, punya korban," tutup Nugroho.

Sekadar diketahui, anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November dini hari. Akibat penusukan itu, ayah dan nenek tewas, sementara ibu mengalami luka berat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung mengatakan, saat ini kondisi ibu telah membaik dan dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. "Infonya sudah membaik, dirawat di RS Fatmawati," kata Gogo saat dikonfirmasi.