INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,2 Guncang Melonguane Sulut 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |23:45 WIB
Gempa M5,2 Guncang Melonguane Sulut 
Gempa guncang Sulut (Foto : Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitude (M)5,2 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (3/12/2024). Gempa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 23.09 WIB. 

Adapun, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 96 KM Barat Laut Melonguane. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 KM.

"#Gempa Mag:5.2, 03-Dec-2024 23:09:13WIB, Lok:4.80LU, 126.35BT (96 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Melonguane dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
