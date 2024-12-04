Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ruang Pintar Dihadrikan Khusus Disabilitas, Dukungan untuk Masa Depan Inklusif

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:35 WIB
Ruang Pintar Dihadrikan Khusus Disabilitas, Dukungan untuk Masa Depan Inklusif
Ruang Pintar Dihadrikan Khusus Disabilitas, Dukungan untuk Masa Depan Inklusif (Foto : Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Akses dan layanan pendidikan untuk anak-anak disabilitas di Indonesia masih sangat minim. Hari Disabilitas Internasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak berperan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi pun menyatakan, bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Ruang Pintar Jendela Ibu menjadi salah satu bentuk dukungan PNM kepada anak-anak penyandang disabilitas di Bogor dalam hal pendidikan non-formal secara gratis. 

Selain itu, terapi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) juga didapatkan. Arief Mulyadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian kepada ABK. 

Menurutnya, kehadiran Ruang Pintar PNM Jendela Ibu dapat menjadi awal tumbuhnya masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.  

“Ruang Pintar Jendela Ibu bukan sekadar sebagai wadah pendidikan tetapi bentuk kepedulian PNM agar anak-anak ini mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan,” ujarnya seperti dikutip.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189085//disabilitas-o3zv_large.jpg
Minimnya Data Hambat Akses Karier bagi Penyandang Disabilitas Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188348//wamensos_agus_jabo_priyono-BJhd_large.jpg
Hari Disabilitas Internasional 2025, Wamensos : Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Setara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188276//bursa_kerja-9A0n_large.jpg
Bursa Kerja Disabilitas Pupuk Harapan Kalangan Difabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188274//bursa_kerja-Elfk_large.jpg
Datang ke Bursa Kerja Disabilitas, Peserta Optimistis Bisa Bersaing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement