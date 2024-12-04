Ruang Pintar Dihadrikan Khusus Disabilitas, Dukungan untuk Masa Depan Inklusif

Ruang Pintar Dihadrikan Khusus Disabilitas, Dukungan untuk Masa Depan Inklusif (Foto : Dok. Okezone)

JAKARTA – Akses dan layanan pendidikan untuk anak-anak disabilitas di Indonesia masih sangat minim. Hari Disabilitas Internasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak berperan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi pun menyatakan, bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Ruang Pintar Jendela Ibu menjadi salah satu bentuk dukungan PNM kepada anak-anak penyandang disabilitas di Bogor dalam hal pendidikan non-formal secara gratis.

Selain itu, terapi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) juga didapatkan. Arief Mulyadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian kepada ABK.

Menurutnya, kehadiran Ruang Pintar PNM Jendela Ibu dapat menjadi awal tumbuhnya masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ruang Pintar Jendela Ibu bukan sekadar sebagai wadah pendidikan tetapi bentuk kepedulian PNM agar anak-anak ini mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan,” ujarnya seperti dikutip.