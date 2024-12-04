Hujan Lebat, Banjir dan Longsor Terjang Belasan Kecamatan di Cianjur Selatan

CIANJUR – Wilayah Cianjur khususnya bagian selatan dikepung bencana. Sedikitnya, 27 titik bencana banjir dan longsor terjadi dalam waktu semalam akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa malam hingga Rabu (4/122024) pagi.

Bencana yang meliputi tanah longsor, pergerakan tanah, dan banjir ini melanda 11 kecamatan di Kabupaten Cianjur khususnya Cianjur Selatan yakni Sindangbarang, Cibinong, Pasirkuda, Leles, Agrabinta, Cijati, Pagelaran, Kadupandak, Naringgul, dan Cibeber.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Asep Sukmana Wijaya menyebutkan, bahwa curah hujan ekstrem menjadi penyebab utama bencana di wilayah tersebut.

“Wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak tadi malam hingga sekarang. Kami telah menerima laporan berbagai kejadian bencana dari sejumlah kecamatan, seperti longsor, jalan ambles, dan banjir,” tuturnya, Rabu (4/12/2024).

Asep juga mengonfirmasi kebenaran sejumlah video bencana yang beredar di media sosial. “Setelah kami konfirmasi ke lapangan, video-video tentang longsor, banjir, mobil terguling, dan jalan terputus yang tersebar di media sosial memang benar terjadi,” jelasnya.

Menurut Asep, pagi tadi BPBD menerima rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat terkait potensi bencana hidrometeorologis akibat cuaca ekstrem.

"BMKG mencatat curah hujan di Kecamatan Cidaun mencapai 140 milimeter per hari, masuk dalam kategori sangat lebat. Kami imbau warga yang berada di daerah rawan banjir dan lereng bukit untuk tetap waspada," tutupnya.

(Arief Setyadi )