Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hujan Lebat, Banjir dan Longsor Terjang Belasan Kecamatan di Cianjur Selatan

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:40 WIB
Hujan Lebat, Banjir dan Longsor Terjang Belasan Kecamatan di Cianjur Selatan
Banjir dan longsor di Cianjur Selatan (Foto: Dok/Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR – Wilayah Cianjur khususnya bagian selatan dikepung bencana. Sedikitnya, 27 titik bencana banjir dan longsor terjadi dalam waktu semalam akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa malam hingga Rabu (4/122024) pagi.

Bencana yang meliputi tanah longsor, pergerakan tanah, dan banjir ini melanda 11 kecamatan di Kabupaten Cianjur khususnya Cianjur Selatan yakni Sindangbarang, Cibinong, Pasirkuda, Leles, Agrabinta, Cijati, Pagelaran, Kadupandak, Naringgul, dan Cibeber.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Asep Sukmana Wijaya menyebutkan, bahwa curah hujan ekstrem menjadi penyebab utama bencana di wilayah tersebut.

“Wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak tadi malam hingga sekarang. Kami telah menerima laporan berbagai kejadian bencana dari sejumlah kecamatan, seperti longsor, jalan ambles, dan banjir,” tuturnya, Rabu (4/12/2024).

Asep juga mengonfirmasi kebenaran sejumlah video bencana yang beredar di media sosial. “Setelah kami konfirmasi ke lapangan, video-video tentang longsor, banjir, mobil terguling, dan jalan terputus yang tersebar di media sosial memang benar terjadi,” jelasnya.

Menurut Asep, pagi tadi BPBD menerima rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat terkait potensi bencana hidrometeorologis akibat cuaca ekstrem. 

"BMKG mencatat curah hujan di Kecamatan Cidaun mencapai 140 milimeter per hari, masuk dalam kategori sangat lebat. Kami imbau warga yang berada di daerah rawan banjir dan lereng bukit untuk tetap waspada," tutupnya. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189296/kapolri-OrJW_large.jpg
Breaking News! Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Gelondongan Kayu di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189116/petugas_membersihkan_material_longsor_yang_menutupi_jalan_di_tapanuli_utara-iD3v_large.jpg
Perbaikan Infrastruktur di Sumut, 163 Titik Longsor dan 18 Jalan Ambles Telah Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189077/rsud_aceh_tamiang-Jbx7_large.jpg
RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Pascalumpuh Diterjang Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069/jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068/mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066/banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement