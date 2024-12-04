Ibukota Kabupaten Sukabumi Dikepung Banjir, Fasilitas Publik dan Permukiman Terendam

SUKABUMI - Kawasan Palabuhanratu, ibukota Kabupaten Sukabumi, dikepung banjir akibat luapan Sungai Cipalabuhan dan Cibelang. Banjir ini menyebabkan fasilitas umum hingga permukiman warga terendam air, Rabu (4/12/2024).

Beberapa wilayah terdampak parah termasuk Kampung Tipar, Babakan Gumelar, Pasar Palabuhanratu, Jalan Raya Cangehgar, dan area Puskesmas Palabuhanratu.

"Air dari Sungai Cipalabuhan meluap, membanjiri area pasar hingga Puskesmas. Bahkan akses Jalan Siliwangi menuju Polsek Palabuhanratu terendam," kata Andi, warga setempat.

Banjir juga memasuki permukiman warga dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Andi menambahkan bahwa derasnya arus sungai menyebabkan tembok Polres Sukabumi ambruk.

"Bagian bawah tembok tergerus air sungai yang meluap," ujarnya.

Sementara di Kampung Badak Putih, Kelurahan Palabuhanratu, kerusakan lebih parah terjadi.