Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ibukota Kabupaten Sukabumi Dikepung Banjir, Fasilitas Publik dan Permukiman Terendam

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:32 WIB
Ibukota Kabupaten Sukabumi Dikepung Banjir, Fasilitas Publik dan Permukiman Terendam
Banjir SUkabumi
A
A
A

SUKABUMI - Kawasan Palabuhanratu, ibukota Kabupaten Sukabumi, dikepung banjir akibat luapan Sungai Cipalabuhan dan Cibelang. Banjir ini menyebabkan fasilitas umum hingga permukiman warga terendam air, Rabu (4/12/2024).  

Beberapa wilayah terdampak parah termasuk Kampung Tipar, Babakan Gumelar, Pasar Palabuhanratu, Jalan Raya Cangehgar, dan area Puskesmas Palabuhanratu. 

"Air dari Sungai Cipalabuhan meluap, membanjiri area pasar hingga Puskesmas. Bahkan akses Jalan Siliwangi menuju Polsek Palabuhanratu terendam," kata Andi, warga setempat.  

Banjir juga memasuki permukiman warga dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Andi menambahkan bahwa derasnya arus sungai menyebabkan tembok Polres Sukabumi ambruk. 

"Bagian bawah tembok tergerus air sungai yang meluap," ujarnya.  

Sementara di Kampung Badak Putih, Kelurahan Palabuhanratu, kerusakan lebih parah terjadi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069//jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068//mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066//banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060//kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189039//blt-YrUb_large.jpg
‎Viral Syarat Penerima BLT Korban Banjir Harus Bawa KTP dan KK Asli Netizen: Rumah Aja Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement