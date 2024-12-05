Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Tropis 91S, BMKG Imbau Hentikan Sementara Aktivitas Laut Mulai Besok Pagi 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |23:33 WIB
Bibit Siklon Tropis 91S, BMKG Imbau Hentikan Sementara Aktivitas Laut Mulai Besok Pagi 
Dampak Bibit Siklon Tropis 91S (foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kepada para pengguna transportasi laut dan nelayan terkait cuaca ekstrem yang dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 91S. 

BMKG meminta mulai Jumat (6/12) pagi, pengguna transportasi laut dan nelayan untuk tidak melakukan aktivitas di sejumlah wilayah laut Indonesia akibat ancaman gelombang tinggi dampak dari Bibit Siklon Tropis 91S.

“Khusus kepada pengguna transportasi laut dan nelayan, dimohon untuk sementara saat peringatan dini ini berlaku, jadi kami menyatakan ini berlaku besok pagi, sekitar subuh, ini saat peringatan dini ini berlaku, dimohon untuk sementara tidak melakukan aktivitas di wilayah laut karena adanya bahaya gelombang tinggi akibat Bibit Siklon tadi yang dapat mencapai 4 hingga 6 meter di perairan Selatan Jawa bagian Barat. Berarti ini di Samudera Hindia, Selatan Jawa bagian Barat. Dan kami mohon agar informasi ini atau peringatan dini ini dapat benar-benar diwaspadai,” ungkap Plt Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat Konferensi Pers secara virtual, Kamis (5/12/2024) malam.

Menurut Dwikorita, Bibit Siklon Tropis 91S yang terdeteksi di sebelah barat daya Banten akan memengaruhi kondisi cuaca termasuk gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia hingga 8 Desember 2024.

“Dalam waktu 1 hingga 3 hari ke depan, atau mulai tanggal 6 hingga 8 Desember, dapat terjadi dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, dan juga dapat disertai angin kencang, angin kencang, kilat petir, plus serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di wilayah Indonesia,” ujar Dwikorita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189334//hujan_di_jakarta-cqPI_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111//bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement