Bibit Siklon Tropis 91S, BMKG Imbau Hentikan Sementara Aktivitas Laut Mulai Besok Pagi

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kepada para pengguna transportasi laut dan nelayan terkait cuaca ekstrem yang dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 91S.

BMKG meminta mulai Jumat (6/12) pagi, pengguna transportasi laut dan nelayan untuk tidak melakukan aktivitas di sejumlah wilayah laut Indonesia akibat ancaman gelombang tinggi dampak dari Bibit Siklon Tropis 91S.

“Khusus kepada pengguna transportasi laut dan nelayan, dimohon untuk sementara saat peringatan dini ini berlaku, jadi kami menyatakan ini berlaku besok pagi, sekitar subuh, ini saat peringatan dini ini berlaku, dimohon untuk sementara tidak melakukan aktivitas di wilayah laut karena adanya bahaya gelombang tinggi akibat Bibit Siklon tadi yang dapat mencapai 4 hingga 6 meter di perairan Selatan Jawa bagian Barat. Berarti ini di Samudera Hindia, Selatan Jawa bagian Barat. Dan kami mohon agar informasi ini atau peringatan dini ini dapat benar-benar diwaspadai,” ungkap Plt Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat Konferensi Pers secara virtual, Kamis (5/12/2024) malam.

Menurut Dwikorita, Bibit Siklon Tropis 91S yang terdeteksi di sebelah barat daya Banten akan memengaruhi kondisi cuaca termasuk gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia hingga 8 Desember 2024.

“Dalam waktu 1 hingga 3 hari ke depan, atau mulai tanggal 6 hingga 8 Desember, dapat terjadi dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, dan juga dapat disertai angin kencang, angin kencang, kilat petir, plus serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di wilayah Indonesia,” ujar Dwikorita.