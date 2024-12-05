Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Warga Lebak Banten Tewas Terseret Banjir dan Longsor

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:16 WIB
Tiga Warga Lebak Banten Tewas Terseret Banjir dan Longsor
Penemuan mayat (foto: freepik)
LEBAK - Tiga warga Kabupaten Lebak dilaporkan tewas pada saat bencana banjir dan longsor yang menerjang wilayah Bumi Multatuli. Tak hanya itu, 1.345 rumah terendam dan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan parah.

Ketiga korban adalah Difa Ajahroh (14) warga Kecamatan Cipanas meregang nyawa karena tertimbun longsor, Dimas (13) warga Banjarsari hanyut saat banjir dengan ketinggian 2 meter melanda, dan Rosih (64) warga Cibeber yang meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang.

Sedangkan Daffa Salman (7) warga Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak mengalami luka-luka usai tertimbun longsor. 

"Beberapa infrastruktur mengalami kerusakan parah, jembatan ambruk, jalan amblas dan teranyar akses di Lebak Selatan juga longsor," kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Pratama Rizky, Kamis (5/12/2024).

Halaman:
1 2
      
