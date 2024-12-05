Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cuaca Ekstrem, Gelombang Tinggi 4 Meter Terjang Perairan Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:00 WIB
Cuaca Ekstrem, Gelombang Tinggi 4 Meter Terjang Perairan Lampung
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Lampung memberikan peringatan cuaca ekstrem yang terjadi di perairan Lampung hingga Sabtu, 7 Desember 2024 mendatang. 

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Lampung Tarjono mengatakan, dampak yang akan dirasakan terjadi di penyeberangan Bakauheni-Merak.

"Sesuai dengan peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan BMKG, diprediksi mulai tanggal 1 hingga 7 Desember 2024 wilayah penyeberangan Merak - Bakauheni akan mengalami cuaca ekstrem," ujar Tarjono, Kamis (5/12/2024). 

Tarjono menuturkan, adanya sirkulasi siklonik di laut Natuna dan Samudra Hindia Barat Daya Banten memicu pengangkatan massa udara sehingga menyebabkan perubahan cuaca menjadi esktrem.

"Hal ini dikarenakan terpantau adanya sirkulasi siklonik di laut Natuna dan Samudra Hindia Barat Daya Banten yang memicu pengangkatan massa udara, memperbesar peluang terbentuknya awan hujan dengan intensitas tinggi dan berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dan bisa menimbulkan gelombang tinggi," jelas Tarjono.

 

