HOME NEWS JATIM

Pembunuh Sekeluarga di Kediri Diduga Pakai Benda Tumpul

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:05 WIB
Pembunuh Sekeluarga di Kediri Diduga Pakai Benda Tumpul
Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto (foto: Okezone)
A
A
A

KEDIRI – Pelaku dugaan pembunuhan satu keluarga warga Dusun Gondanglegi, Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur diduga menggunakan benda tumpul.

“Dugaanya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul,” ujar Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Agus Komarudin (38) dan Kristina (34) istrinya, ditemukan tidak bernyawa di lantai dapur rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Begitu juga dengan Christian Agusta Wiratmaja Putra (9) putranya, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di ruang tengah. Sementara Samuel Putra Yordaniel (8) ditemukan kritis di dalam kamar dan saat ini menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kabupaten Kediri.

Korban Agus dan Kristina diketahui berprofesi sebagai guru PNS. Agus mengajar di SDN Babadan 01. Sedangkan istrinya mengajar di SDN Batangsaren Kabupaten Tulungagung.

Peristiwa pembunuhan itu pertama kali diketahui oleh rekan sejawat korban yang datang ke lokasi lantaran korban tidak masuk kerja tanpa keterangan.

 

Halaman:
1 2
      
