HOME NEWS SUMUT

Sakit Hati, Pria di Sumut Membabi Buta Bacok Istri dan Mertuanya

Wahyu Rustandi , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:39 WIB
Sakit Hati, Pria di Sumut Membabi Buta Bacok Istri dan Mertuanya
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SUMUT - Muhammad Dicky Hariyanto, seorang suami tega membacok istri, Lisa Putri dan ibu mertuanya, Suyati. Akibat perbuatannya, istrinya tewas sementara ibu mertuanya kritis.

Pelaku yang ditangkap Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai mengaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati kepada istrinya sendiri. Pelaku membacok korban secara membabi buta di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu 4 Desember 2024 sore sekira pukul 16.00 WIB.

Saat dipampang pada Kamis (5/12/2024), terlihat wajah pelaku mengalami luka lebam diduga karena dimassa warga lantaran marah mengetahui aksi sadisnya.
 
Pelaku yang tinggal di Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul dalam dua hari belakangan ini datang ke rumah mertuanya untuk bertemu dengan kedua anaknya. Lantaran sudah dua pekan lamanya, sang istri dan anak memilih meninggalkan rumah mereka.

Korban memilih pulang ke rumah orangtuanya karena sudah ditalak (diceraikan) oleh pelaku akibat sering cekcok hingga mengalami luka-luka akibat karena pelakuan KDRT.

Diduga karena sudah menyimpan amarah, pasca berkunjung ke rumah mertuanya, pelaku langsung mengambil sebilah parang yang ada di dalam rumah dan langsung membacoki istrinya berulang kali hingga mengalami banyak luka di sekujur kepala.

Tubuh bagian punggung dan badan hingga bagian tangan dan jari. Ibu mertua pelaku yang sedang sholat pun turut dibacoki pelaku hingga mengalami luka bacok di kepala dan punggung dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

 

