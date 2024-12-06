Gempa M7 Guncang California, Picu Peringatan Tsunami

CALIFORNIA - Gempa dengan magnitudo (M) 7,0 mengguncang California utara. Gempa yang terjadi di dekat Ferndale memicu peringatan tsunami namun peringatan tersebut dicabut segera setelah tengah hari waktu setempat

Serangkaian gempa tersebut melanda pantai utara California pada Kamis pagi waktu setempat. Gempa tersebut mengguncang warga dan mengaktifkan peringatan darurat untuk risiko guncangan dan tsunami sebelum pukul 11.00 waktu setempat.

Dilansir dari The Guardian, gempa terbesar, tercatat berkekuatan M7,0 dan berasal dari dekat kota Ferndale yang bersejarah dan indah di wilayah Humboldt, dapat dirasakan di San Francisco yang berjarak lebih dari 260 mil (418 km).

Sekitar 1,3 juta orang merasakan guncangan tersebut, menurut perkiraan awal yang diberikan oleh Survei Geologi AS (USGS), yang juga melaporkan bahwa risiko terhadap kehidupan manusia masih rendah.

Ponsel-ponsel berdering di seluruh wilayah, memperingatkan akan adanya guncangan dan memberikan waktu yang cukup untuk bersiap dan berlindung. Peringatan tsunami juga terdengar bagi sedikitnya 5,3 juta orang di pesisir California dan Oregon, memperingatkan akan adanya gelombang besar, arus kuat, dan banjir pesisir yang dapat berlangsung hingga sore hari.

(Angkasa Yudhistira)