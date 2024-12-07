Breaking News! Rekapitulasi Suara : Pramono-Rano Unggul di Enam Wilayah Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi. Hasilnya, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul di enam kabupaten/kota.

Untuk Kepulauan Seribu, paslon nomor urut 3 itu meraih 7.456 suara. Hasil tersebut mengungguli Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang masing-masing memperoleh 6.578 dan 653 suara.

Untuk Jakarta Barat, Pramono-Rano meraih 500.738 suara. Sedangkan RK-Suswono 386.880 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 109.457 suara.

Jakarta Pusat, Pramono-Rano unggul dengan 220.372 suara. Sedangkan RK-Suswoko 152.235 suara dan Dharma-Kun 44.865 suara.

Kemudian Jakarta Selatan, Pramono-Rano meraih 491.017 suara, RK-Suswono 375.391 suara, dan Dharma-Kun 90.294 suara.

Selanjutnya Jakarta Timur, Pramono-Rano 635.170 suara, Ridwan Kamil-Suswono 535.613 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 136.935 suara.

Terakhir Jakarta Utara, Pramono Anung-Rano Karno 328.486 suara, Ridwan Kamil-Suswono 261.463 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 77.026 suara.

(Awaludin)