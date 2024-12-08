Peristiwa 8 Desember: Kelahiran Pendekar HAM Indonesia Munir

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 8 Desember, tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah kelahiran dari aktivis maupun pendekar HAM Indonesia Munir Said Thalib.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 8 Desember dari Wikipedia, antara lain:

1. Kelahiran Pendekar HAM Indonesia Munir

Munir Said Thalib lahir 8 Desember 1965 dan meninggal dunia 7 September 2004. Ia adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia.

Munir merupakan satu dari sekian pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Imparsial.

Pada saat menaiki pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 974 dari Jakarta, Indonesia menuju Amsterdam, Belanda menggunakan pesawat berjenis 747-400 pada tanggal 7 September 2004, ia di bunuh dengan cara di racun di atas pesawat dengan makanan serta minuman yang ia makan dan minum menggunakan campuran arsen.

Ia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama tiga orang lainnya.

2. Pemberontakan Brunei

Pemberontakan Brunei pecah pada tanggal 8 Desember 1962 dan dipimpin oleh Yassin Affandi dan pemberontak bersenjatanya.

Pemberontak memulai serangan terhadap kota minyak Seria, mengincar instalasi minyak Shell dan menyerang pos polisi dan fasilitas pemerintahan di sekitar protektorat.

Pemberontakan ini dianggap sebagai salah satu tahap awal Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

3. Pembubaran Uni Soviet